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Глава РПН напугала шестизначными показателями по заболеваемости COVID

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Праздничные дни остались позади. Власти постарались не ограничивать россиян на Новый год и Рождество. Ряд медиков опасаются, что несоблюдение мер безопасности и новые штаммы вируса могут представлять серьезную опасность для населения.

Схожего мнения придерживается и глава Роспотребнадзора Анна Попова. На заседании президиума координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России она предположила, что при неблагоприятном сценарии в стране количество заболевших коронавирусом может превысить 100 000 человек в сутки.

«Возможно выявление количества случаев до шестизначных цифр на территории РФ при неблагоприятном развитии событий и несоблюдении требований. Нужно быть готовыми к такому развитию событий», — сообщила Попова в эфире телеканала «Россия — 24».

Глава Роспотребнадзора заострила внимание собравшихся на факте, что заболеваемость за первую неделю 2022 года уменьшилась почти на 20 процентов.

В настоящий момент суточный рекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией был отмечен в ноябре 2021 года. Тогда за один день было зафиксировано 41 335 новых случаев.

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Источник — ura.news
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Гость||

Да в прессе только одни запугивания - то прирост то штрафы. А что то хорошее можем услышать или только один негатив?

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