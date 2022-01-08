Подорожание вторичного жилья в России объяснили

08.01.2022 | 10:48

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в крупнейших городах за месяц выросла более чем на два процента. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным «Циан.Аналитика», средняя стоимость вторичного жилья в 16 крупнейших городах России по итогам декабря составила 104,9 тысячи рублей за квадратный метр, подорожав за месяц на 2,2 процента. В компании «Этажи» средний показатель по стране для вторичного рынка оценили в 82,6 тысячи рублей за квадратный метро, за месяц он увеличился на 3,21 процента. По расчетам «Циан.Аналитики», наиболее выраженный рост цен произошел в Самаре и Омске, в годовой динамике лидером роста цен стал Краснодар.

Глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов отметил, что сейчас стоимость готового жилья в большинстве крупнейших городов ниже, чем цена новостроек. Он объяснил, что на этом фоне во второй половине 2021 года после изменения условий льготного ипотечного кредитования спрос начал перетекать во вторичный сегмент. «Этот рынок выглядит более привлекательным и благодаря возможности договориться о дополнительной скидке», — указал он.

По прогнозу Попова, в первые месяцы 2022 года вторичный рынок столкнется с падением продаж из-за увеличения ипотечных ставок на фоне стагнации доходов населения, поэтому колебания средних цен на жилье будут околонулевыми. Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов считает, что многие потенциальные покупатели пока выжидают, рассчитывая, что после праздников продавцы будут охотнее идти им на уступки. По его мнению, динамика роста цен в ближайшее время существенно замедлится.

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) указали, что вторичный рынок жилья в Москве существенно перегрет, а подорожание ипотеки усугубляет последствия роста цен на квартиры и увеличивает вероятность наступления стагнации в 2022 году. Эксперты предрекают, что в 2022 году ставки по ипотеке станут двузначными и это неизбежно отразится на активности покупателей «вторички» — высоковероятна стагнация рынка жилья.