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Во Франции предсказали войну в трех регионах Земли в 2022 году

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В 2022 году масштабный военный конфликт может вспыхнуть сразу в трех регионах Земли. С таким прогнозом в статье для левоцентристского издания Le Monde выступил известный французский журналист Ален Фрашон.

По мнению колумниста, наибольшее международное напряжение за прошедший год сложилось вокруг Украины, Ирана и Тайваня. Он заявил, что именно в таком порядке мировым лидерам стоит ранжировать угрозу возникновения масштабного конфликта, и в шутку извинился перед страховыми компаниями за «потенциальные потери».

«Российский президент [Владимир Путин] заявил, что готов идти на Киев и подчинить себе всю Украину. Он заранее позаботился о демонстрации военной мощи своей страны: ультрасовременные ракетные системы, разрушительные возможности в космосе, масштабные маневры на границах Украины», — написал Фрашон.

Он предсказал, что главным фактором возобновления войны в Донбассе станет нежелание США принять предложенные Россией гарантии безопасности и «красные линии» насчет расширения НАТО на Восток. «Путин хочет новой "архитектуры безопасности в Европе" — фактически вернуть, насколько это возможно, зону российского влияния, существовавшую во времена СССР. Для этого НАТО придется закрыть свои двери для любых новых участников», — пояснил журналист.

Вторым регионом, где потенциально может начаться новая война, Фрашон считает Иран. Он указал, что к началу 2022 года эта страна достигла уровня обогащения урана в 60 процентов — достаточного для начала производства ядерного оружия. При этом, как уверяет автор статьи, пространства для компромисса между Тегераном и западными государствами остается все меньше и меньше.

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Источник — lenta.ru
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