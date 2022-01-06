В стране и мире

Россия начала переброску своей части миротворцев в Казахстан

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Самолеты военно-транспортной авиации воздушно-космических сил (ВКС) России начали переброску в Казахстан своей части миротворческого контингента. Об этом сообщил секретариат Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА Новости.

Российская сторона направляет в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск.

В сообщении уточняется, что миротворческие силы направлены на ограниченный период, пишет агентство.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков, причиной которых стало повышение цен на топливо — газ стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Готовность оказать поддержку выразил глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров.

Ранее Токаев поручил Комитету национальной безопасности, МВД, Нацгвардии и «другим силовым структурам» повысить боевую готовность и оснащенность, а также провести мероприятия по «поддержанию морального духа военнослужащих».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Полетели миротворцы, в след за ними полетел рубль 77 +- уже торгуется за $!

Гость||

Главное в таких мероприятиях ковид куда-то исчезает?

Ваксеры Вы знаете, вы умные поведайте куда ковид исчезает?

Просветите дебила!

Гость||

Никуда не исчезает. Просто выставляются приоритеты. В данном случае приоритетно сохранение порядка.

Гость||

А нам везде надо. Скоро самолёты полетят с гуманитарной помощью, мародёров кормить.

Гость||

Вместе с миротворцами КОВИД летит к казахам! Самое главное Казахстан американцам не отдать. А то газ и бензин подешевеет!

Гость||

Ну и что они прилетели, глаза продавать....

Гость||

Постсоветские режимы начали рушиться как домино. Мы следующие...

Гость||

Гость писал(а):

> Постсоветские режимы начали рушиться как домино. Мы следующие...

Не дождешься

Гость||

Гость писал(а):

> Полетели миротворцы, в след за ними полетел рубль 77 +- уже торгуется за $!

Комментарий навальниста

Гость||

Гость писал(а):

> Главное в таких мероприятиях ковид куда-то исчезает?

> Ваксеры Вы знаете, вы умные поведайте куда ковид исчезает?

> Просветите дебила!

Комментарий дебила

Гость||

Ну, вот! Теперь и казахи наши враги. Рюский мир трещит по швам...

Гость||

Гость писал(а):

> Ну, вот! Теперь и казахи наши враги. Рюский мир трещит по швам...

Комментарий иноагента

Имя: Гость
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