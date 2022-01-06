В стране и мире

Дачники могут рассчитывать на господдержку

Печать

С 2022 года дачники могут рассчитывать на помощь от государства. Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

В новом году владельцы личных подсобных хозяйств, зарегистрированные в качестве самозанятых, вправе рассчитывать на субсидии, предоставляемые отрасли правительством.

Таким образом самозанятые россияне смогут компенсировать часть расходов, понесенных для прироста производства овощей открытого грунта, картофеля, молока, при развитии специализированного мясного скотоводства, овцеводства и козоводства.

Законодательно личное подсобное хозяйство (ЛПХ) — это деятельность на земельном участке с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Сюда входит производство, переработка и продажа сельхозпродукции без открытия ИП или юрлица. ЛПХ — не предпринимательская деятельность. Такой дачник производит и перерабатывает продукты для собственных нужд, а продает излишки.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте