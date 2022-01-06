Дачники могут рассчитывать на господдержку

06.01.2022 | 09:16

С 2022 года дачники могут рассчитывать на помощь от государства. Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

В новом году владельцы личных подсобных хозяйств, зарегистрированные в качестве самозанятых, вправе рассчитывать на субсидии, предоставляемые отрасли правительством.

Таким образом самозанятые россияне смогут компенсировать часть расходов, понесенных для прироста производства овощей открытого грунта, картофеля, молока, при развитии специализированного мясного скотоводства, овцеводства и козоводства.

Законодательно личное подсобное хозяйство (ЛПХ) — это деятельность на земельном участке с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Сюда входит производство, переработка и продажа сельхозпродукции без открытия ИП или юрлица. ЛПХ — не предпринимательская деятельность. Такой дачник производит и перерабатывает продукты для собственных нужд, а продает излишки.