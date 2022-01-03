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В стране и мире

Российские миллиардеры стали еще богаче

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Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за 2021 год на 56,215 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным агентства, за прошедший год больше всех разбогател один из главных акционеров газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его капитал вырос на 7,68 миллиарда долларов и составил 32,4 миллиарда.

Второе место в списке занял президент горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, чье состояние выросло на 846 миллионов долларов до 30,9 миллиарда. Тройку замыкает основной владелец горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов. За год он разбогател на 5,77 миллиарда долларов до 28,8 миллиарда.

На четвертой строчке оказался бенефициар сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,14 миллиарда долларов и составило 28 миллиардов. Пятое место занял один из владельцев нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его капитал вырос на 5,51 миллиарда долларов до 22,8 миллиарда. У попавшего на шестую строчку Геннадия Тимченко, владельца доли в «Новатэке», состояние увеличилось на 5,78 миллиарда долларов до 22,4 миллиарда.

В рейтинг также попал основатель и владелец USM Holdings Алишер Усманов. За 2021 год его капитал вырос на 145 миллионов долларов до 21,3 миллиарда. За ним на восьмой строчке идет основной владелец частной бизнес-группы «Ренова» и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, который разбогател на 2,37 миллиарда долларов до 18,5 миллиарда.

Девятое место занял бизнесмен Роман Абрамович, чье состояние уменьшилось на 420 миллионов долларов и составило 18 миллиардов. Десятку замыкает бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко. Его капитал сократился на 622 миллиона долларов до 17,5 миллиарда.

Ранее журнал Forbes обнародовал список самых обедневших российских миллиардеров. Лидером рейтинга стал Сулейман Керимов, семья которого является основным акционером золотодобывающей компании «Полюс». Также в первой тройке оказались глава фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и совладелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В нормальной стране не должно так быть, что богатый еще богаче, а бедный еще беднее. У такой страны предсказуемый исход.

Гость||

Олигархи это зомби, а главные кукловоды, предполагаю, сидят за рубежом. Их основная цель, думаю, что это то, что вы обозначили - тот самый "предсказуемый исход". То есть, распад страны. Все участники вольно или по недоразумению работают на это.

Гость||

Обычные россияне стали ещё беднее.

Имя: Гость
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