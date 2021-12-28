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В стране и мире

Назван срок очередного повышения цен на продукты в России

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Инфляция в России останется высокой и в первом квартале 2022 года, при этом роста цен на продуты можно ждать уже к февралю. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, его слова приводит «Прайм».

«Пока что более реальным видится смешанный сценарий, при котором рост цен за год будет в районе 8 процентов», — прокомментировал он. В феврале в страну приедут продукты, контракты по которым заключались по новым ценам. Также произойдет индексация тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировка, и рост цен на строительные и ремонтные работы.

По словам Переславского, пока что нет объективных причин для того, чтобы инфляция держалась на уровне 4 процентов, как прогнозировал ЦБ. Эксперт считает, что если пандемия коронавируса будет отступать, можно рассчитывать на инфляцию в 6 процентов по итогам года. Однако если учитывать другой исход и политическую напряженность, показатель может подскочить до 12 процентов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что инфляция в России по итогам 2021 года составит чуть больше 8 процентов. «Это много, это больше нашей цели в четыре процента», — подчеркнула она. По словам Набиуллиной, продукты питания подорожали на 10,8 процента, а овощи и фрукты — на 19,4 процента.

Ранее экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод спрогнозировал изменение цен на продукты в 2022 году. Главной предпосылкой к этому он назвал гиперинфляцию, которая не может продолжаться вечно.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

всех с наступающим...

Гость||

Ну естественно, вечного ничего нет, все скопом, в это самое...ну вы догадались.

Гость||

Он только подумал, а я уже представил картинку....мда, думается это последняя песнь .

Гость||

Талоны на продукты, когда поступят в обиход, а?

Гость||

А закрома не лопнут от нефити и газа дорогих?

Гость||

Улыбок Вам россияне! Всех с наступающим новым годом! Всё будет хорошо, богатые будут богатеть, бедные беднеть.

Гость||

Мы очень рады.

Гость||

Путин не оставит россиян,не бросит нас на произвол судьбы.Трепещите вороги,скачите свои безумные пляски!

Гость||

12:19 Вы что какую установку даёте, беднеть. Всё будет замечательно, увидим работу всех и каждого!, в полный рост разумеется, засучив рукава, Да будет так!

Гость||

Россия заняла 109-е место в мире из 167 по уровню эффективности государственной власти (Legatum Prosperity Index, 2021).

Да, с таким количеством природных ресурсов умудриться сохранить МРОТ на уровне Африки — это мощная заявка на абсолютное мировое господство… по неэффективности.

Гость||

При таких ценах детей рожать в здравом уме никто не будет. Нет уж. Да и государство не просило нас рожать.

Гость||

Министр Шойгу тайно повысил в звании своего 30-летнего пресс-секретаря Россияну Марковскую.

На сегодняшнем заседании коллегии Минобороны Марковская появилась в кителе с погонами государственного советника 2-го класса. Этот классный чин соответствует воинскому званию подполковника. Однако на сайте Министерств обороны она до сих пор числится государственным советником 3-го класса.

Свой нынешний высокий пост Марковская, обладательница стройных ног и пышной груди, получила четыре года назад в возрасте 26 лет, а до того была корреспонденткой ведомственного телеканала «Звезда». Комментариев и интервью она почти не даёт, а в СМИ обычно обсуждают лишь её эффектную внешность.

Что же она такое вытворяет с его «искандером»?

Гость||

При господине однажды соврамши лучшей жизни не будет.

Гость||

Центробанк, напомним, оценил инфляцию в 7,4–7,9%.

А по данным Минэкономразвития за 2021 год подорожали:

▪️курятина – на 29,3%

▪️говядина – на 15,15%

▪️гречка – на 24,8%

▪️яйца – на 20,9%

▪️морковь – на 35,6%

▪️картофель – на 62,55%

▪️капуста – на 124,21%

▪️бензин – на 8,5%

▪️стройматериалы – на 56,2%

▪️автомобили – на 19%

Видимо, в ЦБ цены считали только на продукты первой необходимости: люксовые часы и золотые ершики. А продукты — черт с ними. Кому они нужны?

Гость||

Имеется стимул работать больше, дарахии расияни, панимаишь. На рынке труда дефицит, работы хватит всем

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12
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Имя: Гость
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