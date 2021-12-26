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В стране и мире

Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году

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В 2022 году запреты для курильщиков в России ужесточатся. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.

Специалист отметил, что в следующем году россиян начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. При этом он подчеркнул, что в случае пожара, который возник по вине курящего, ответственность будет строже. Корытов также напомнил, что в 2021 году жителям России запретили курить в медицинских учреждениях, местах торговли и на складах, а затем вступили в силу требования к оснащению мест курения на открытом воздухе.

Помимо этого, юрист рассказал, что с этого года цена на сигареты выросла на 20 процентов. Он добавил, что в 2022 году табак продолжит дорожать. Так, в следующем году всех участников оборота никотинсодержащей продукции обяжут подавать данные в систему маркировки «Честный знак».

Ранее сообщалось, что курение сигарет и вейпов в неположенных местах в России начнут отслеживать с помощью камер видеонаблюдения. В настоящее время начинается разработка прототипа системы, позволяющей оперативно отловить нарушителя и подать сигнал в соответствующие органы или ответственным за безопасность. Новое программное обеспечение станет частью уже действующей системы видеоаналитики. Последняя с помощью машинного зрения в режиме реального времени замечает появление людей в тех или иных зонах, отслеживает их поведение и перемещение.

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Источник — lenta.ru
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