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Госдума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра

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Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта. Об этом сообщается на думском сайте.

Согласно документу, предусматривается освобождение от прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, использующихся россиянами только в личных целях.

Кроме того, техосмотр останется обязательным для такси и транспорта, который занимается перевозкой пассажиров, а также для личного автотранспорта, применяющегося в служебных целях.

В начале ноября стало известно, что депутаты Госдумы приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта в первом чтении. Планируется, что новые правила вступят в силу в 2022 году.

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Источник — lenta.ru
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