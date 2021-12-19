Россиян предупредили о подорожании бензина на заправках в любой момент

19.12.2021 | 13:55

Бензин на российских заправках может подорожать до одного доллара (74,17 рубля на момент публикации заметки) за литр в любой момент, предупредил экономист Константин Селянин. Его слова приводит Ura.ru.

«Когда все в руках у нефтяников, они могут хоть завтра установить цену, равную доллару», - уверен эксперт.

По его словам, весь рынок в стране контролируют всего несколько компаний. «Цена одной и той же марки бензина в разных регионах отличается очень серьезно, на десятки процентов. Это объясняется тем, что это классическая олигополия», - констатировал он.

С мнением Селянина отчасти не согласен финансовый аналитик Виталий Калугин. Он считает, что если цена и вырастет до доллара за литр, то не сразу. «Потому что при подорожании в пределах официальной инфляции это будет года через четыре, учитывая, что цены на бензин сдерживают с помощью демпфера», - объяснил он.

В ноябре глава Минэнерго России Николай Шульгинов назвал стоимость бензина искусственно заниженной. По его словам, без усилий властей топливо обходилось бы покупателям дороже на 15 рублей за литр. Министр заявил, что демпфер постоянно ругают как производители, так и розничные продавцы, но без него не обойтись.

По подсчетам экспертов агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ), на российских АЗС бензин марок АИ-92 и АИ-95 с января по октябрь вырос в цене на 4,5 и 6,4 процента соответственно, а средняя стоимость высокооктановых бензинов (АИ-98 и выше) увеличилась на 7,4 процента. Сильнее всего за десять месяцев подорожал сжиженный углеводородный газ (СУГ, пропан-бутан). В НАПИ считают, что в 2022-м рост цен на моторное топливо продолжится, но динамика в течение года может быть неравномерной.

Официальные данные Росстата говорят о том, что по итогам октября средневзвешенная цена автомобильного бензина составляла 49,2 рубля за литр, дизельного топлива - почти 51 рубль за литр. Самой дешевой солярка оказалась в Дагестане, а самой дорогой - на Чукотке (62 рубля за литр).