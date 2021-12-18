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Юлия Барановская грубо послала влюбленного в нее телеведущего

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Российская телеведущая Юлия Барановская оскорбилась вопросом историка моды Александра Васильева о ее личной жизни и грубо ответила ему в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В студии 67-летняя героиня передачи Екатерина, мать музыканта и солиста поп-группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко, рассказала о своей личной жизни. Женщина была замужем за профессиональным футболистом, от которого родила двоих детей. Позднее в семье произошел разлад, из-за чего они в итоге оформили развод.

Барановская в ответ на услышанную историю заявила: «Да вы тоже жена футболиста!» После этого обе женщины заявили, что разведены.

В диалог также включился Васильев. «То есть вы сейчас свободны, Юля?» — задал он вопрос Барановской. «Пошел в жопу! Сил моих больше нет!» — заявила она в адрес историка моды.

По данным портала, зрители программы, которые часто смотрят «Модный приговор», знают, что Васильев оказывает Барановской знаки внимания. Кроме того, он «даже назвал ее любимой женщиной».

Ранее Барановская вспомнила об одном из самых стыдных случаев в ее жизни. Помимо этого, она рассказала, как нашла способ избавиться от токсичных отношений и найти новых, позитивных людей.

Юлия Барановская на протяжении девяти лет состояла в отношениях с российским футболистом Андреем Аршавиным.

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Источник — источник текста lenta.ru, источник фото - кадр из программы "Доброе утро", Первый канал
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