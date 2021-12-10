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В стране и мире

Устроившему массовую стрельбу в школе Казани предъявили окончательное обвинение

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Ильназу Галявиеву, устроившему массовую стрельбу в казанской гимназии №175, предъявили окончательное обвинение. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает Следственный комитет (СК) России, передает РИА Новости.

Как отмечается, стрелка обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяется убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.

В ближайшее время с материалами уголовного дела начнут знакомиться потерпевшие и их законные представители, а затем — обвиняемый и его адвокат.

В ноябре сообщалось, что правоохранительные органы в Казани предотвратили покушение на сотрудников СК, которые расследуют дело о вооруженном нападении Галявиева на школу. Отмечалось, что 20-летний мужчина приехал в город из Якутии, поселился напротив гимназии и следил за следователями. Он также взял кредит на приобретение оружия и готовился их расстрелять.

19-летний Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.

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Источник — lenta.ru
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