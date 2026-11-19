Топливный кризис потрепал нервы аграриям, но ни одно хозяйство не простаивало. Об этом заявил министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

«У аграриев простых сезонов не бывает, поскольку много факторов оказывают влияние на достижение результатов аграрной деятельности», - констатировал он в прямом эфире во «ВКонтакте» в четверг, 19 ноября.

Он напомнил, что летом вся страна столкнулась с перебоями в поставках ГСМ, прежде всего бензина и дизельного топлива.

«98% наших машин, механизмов работают на солярке. Аграрии всегда имеют определенный запас, но в этом году, безусловно, мы тоже были очень сильно встревожены, потому что буквально накануне начала уборочной кампании, когда у нас идет массовое потребление дизельного топлива, мы начинаем уборочную, тут же начинаем сев озимых культур, обработку полей, требуется топливо в достаточном количестве, а у нас тут раз - и образовался некоторый провал», - отметил Роман Калентьев.

По его словам, благодаря взаимодействию с федеральным ведомством и топливными компаниями удалось не допустить ни одного дня простоя из-за отсутствия ДТ.

«Мы провели переговоры с нашими вертикально интегрированными компаниями, чтобы выстроить очередность заправки и бензовозов, и непосредственно тракторов. С помощью федерального министерства сельского хозяйства и министерства энергетики добились поставок на наши нефтебазы с заводов по четкому графику в строго согласованных объемах.

Безусловно, были какие-то колебания по цене, они негативно сказались на себестоимости, но через несколько недель мы полностью наладили поставки через вертикально интегрированные компании. В общем, все прошло в итоге по плану, ни одно хозяйство не простаивало», - заключил министр.