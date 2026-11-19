Компании в России стали активнее пользоваться брокерскими услугами для управления свободными средствами. Например, в ВТБ с начала года число корпоративных клиентов на брокерском обслуживании выросло на 50%, а объем их активов - на 65%.

Основную часть спроса формируют инструменты денежного рынка: сделки РЕПО используют около 70% корпоративных клиентов, размещая рубли и китайские юани на срок от 1 до 7 дней. Около 20% компаний выбирают облигации федерального займа и корпоративные облигации для размещения средств на срок от месяца и дольше, а порядка 10% - биржевые паевые инвестиционные фонды денежного рынка и облигаций.

«В отличие от частных инвесторов, компании чаще ориентируются на короткие сроки размещения и предсказуемую доходность. Поэтому основную долю спроса формируют инструменты денежного рынка», - отметил начальник управления продаж брокерских продуктов юридическим лицам ВТБ Андрей Двоеглазов.

По данным ФНС России за 2025 год, в ЕГРЮЛ зарегистрировано около 3,2 млн юридических лиц. На брокерском обслуживании в II квартале 2026 года, по данным Банка России, находилось около 64 тыс. юридических лиц - порядка 2% их общего числа.

Объем активов юридических лиц на брокерском обслуживании достиг 18,8 трлн рублей против 13,6 трлн у физических лиц. На нефинансовые организации приходилось 32% активов юридических лиц. Расширение участия бизнеса в операциях с финансовыми инструментами может стать одним из направлений дальнейшего развития брокерского рынка.