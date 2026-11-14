Почти 40% работающих пензенцев получают менее 45 000 рублей

В Пензенской области типовые зарплаты колеблются в диапазоне от 38 000 до 77 000 рублей. Это ниже, чем в целом по России (46 000-115 000 рублей).

В рейтинге регионов РФ по уровню и распределению зарплат, составленном экспертами ria.ru, Сурский край занял 71-е место из 85. В основе исследования - данные официальной статистики с сентября 2025-го по август 2026-го.

Только 1,4% работающих жителей Пензенской области получают зарплату свыше 200 000 рублей. У 37,2% заработок ниже 45 000 рублей.

Выше в рейтинге расположились такие соседние регионы, как Ульяновская (45-е место) и Саратовская (66-е) области. В первой 2,6% работающих получают более 200 000 рублей, а 38,7% - менее 45 000 рублей, диапазон типовых зарплат - от 36 000 до 78 000 рублей. У саратовчан показатели 1,7%, 39%, 36 000-76 000 рублей соответственно.

Ниже Сурского края в списке оказались Тамбовская область (1,3%, 42,5%, 35 000-73 000 рублей) и Мордовия (1,2%, 38,1%, 37 000-78 000 рублей).

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ. Там у 42% трудоустроенных жителей высокая заработная плата (более 200 000 рублей). На последнем месте - Калмыкия, где доля сотрудников с большим заработком всего 0,7%, а диапазон типовых зарплат - от 35 000 до 65 000 рублей.