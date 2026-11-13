Прогноз: рынок ипотеки на ИЖС вырастет на треть

В 2026 году объем выдач ипотеки на ИЖС составит порядка 280 млрд рублей, что на треть выше результата 2025-го. Такой прогноз озвучили представители ВТБ в ходе форума ИЖС в рамках строительной недели БРИКС в Казани.

Один из ключевых драйверов восстановления рынка ипотеки на ИЖС - сохранение параметров семейной ипотеки для частных домов: после модернизации госпрограммы единая ставка по-прежнему действует для всех заемщиков, независимо от количества детей и региона проживания.

Еще один положительный фактор - рост спроса на рыночные программы. По данным аналитиков, в сегменте загородной недвижимости в целом сегодня на такие программы приходится около 60% сделок. ВТБ ожидает, что увеличение спроса на рыночные кредиты окажет влияние и на рынок ИЖС.

Третья опора - активное развитие проектного финансирования подрядчиков: в ВТБ до 70% ипотечных сделок проводится с его использованием.

«Рынок ипотеки на ИЖС в 2026 году восстановится относительно провального 2025-го, когда продажи упали почти втрое, но пока не вернется к пиковым значениям. Это логично: после всплеска и последующего резкого сжатия рынку нужно время на перезагрузку. Мы видим, что спрос клиентов активно восстанавливается, а подрядчики адаптировались к работе с эскроу. На этом фоне сегмент ипотеки ИЖС будет уверенно набирать обороты, и в следующем году положительная динамика сохранится», - отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Кроме того, использование проектного финансирования банка делает строительный бизнес эффективнее: подрядчики могут не отвлекать собственные средства из оборота на финансирование строительства, сохраняя их для других операционных задач.

«Мы видим, что интерес среднего и малого бизнеса к работе с эскроу в сегменте ИЖС продолжает расти. Год к году объем объем заключенных соглашений с подрядчиками на строительство частных домов вырос в 4 раза и достиг 11,4 млрд рублей. А количество таких соглашений превысило 900, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банковское финансирование помогает подрядчикам развивать бизнес и строить больше частных домов, а покупателям - приобретать жилье с использованием безопасных расчетов через эскроу-счета», - рассказал руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.