Человеческое отношение к клиентам банков назвали главным козырем

Экономика

Человеческое отношение к клиентам банков назвали главным козырем
Печать
Max

Высокая конкуренция в российском банковском секторе заставляет кредитные организации наращивать инвестиции в технологии и клиентский сервис. Несмотря на это, решающим конкурентным преимуществом участники рынка считают человеческое отношение к клиенту, которое не способен заменить искусственный интеллект.

Об этом на конференции Банка России «Фокус на клиента» заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Мне кажется, банки сегодня, да и вчера, крайне клиентоориентированы. И это связано прежде всего с очень мощной конкуренцией, которая существует в банковском секторе. Сегодня любой клиент, от пенсионера до крупного предпринимателя, может получить качественные услуги по крайней мере в полудюжине крупнейших банков, а может, и больше», - отметил он.

По словам Андрея Костина, современные клиенты активно пользуются предложениями разных банков, выбирая наиболее выгодные условия для решения конкретных финансовых задач.

Одним из направлений конкуренции стало технологическое развитие: банки вкладывают средства в онлайн-сервисы и новые продукты, рассчитывая привлечь в том числе молодую аудиторию, привыкшую к цифровым решениям.

При этом, подчеркнул Костин, рост цифровизации и внедрение искусственного интеллекта не снижают значения профессиональных и человеческих качеств банковских сотрудников.

«Конечно, ничто не заменит человека. Нельзя быть хорошим преподавателем в школе, не любя детей. Нельзя быть хорошим врачом, если ты равнодушен к пациенту. И точно так же нельзя быть успешным банкиром, если у тебя нет особого отношения, чуткости, понимания, человечности. Что у искусственного интеллекта, надеюсь, не скоро появится. Я всегда говорю - вы попытайтесь посмотреть на проблему глазами клиента», - заключил Костин.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк клиент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!