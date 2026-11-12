Эксперт объяснил, зачем открывать индивидуальный инвестиционный счет

Инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Степан Сумин объяснил, почему индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) стоит рассматривать как инструмент долгосрочных накоплений.

По его словам, работу с ИИС можно сравнить с марафоном: «Инвестиции через ИИС тренируют выдержку на длинной дистанции». Как и в спорте, здесь важно правильно распределять собственные ресурсы и не ждать мгновенного результата. Счета, открытые в 2026 году, нужно держать не меньше 5 лет.

Эксперт напомнил, что ИИС дает право на налоговые льготы. Можно получать налоговый вычет со взносов до 400 000 рублей в год, а при соблюдении условий - не платить НДФЛ с инвестиционного дохода в пределах 30 млн рублей.

В 2024 году был введен ИИС третьего типа (ИИС-3). С взносов на ИИС-3 можно вернуть до 52 000 рублей в год при НДФЛ 13% и до 88 000 - если ставка составляет 22%.

Еще одно преимущество ИИС-3 - возможность снять деньги на оплату дорогостоящего лечения без закрытия счета и потери налоговых льгот. Пополнять ИИС можно без ограничений, а получать выплаты не только на сам счет, но и на карту.

Для более гибкого управления активами можно открыть одновременно до 3 ИИС.

Сумин выделил 3 формата работы с капиталом на ИИС. Первый - самостоятельное управление: инвестор сам выбирает инструменты и совершает сделки. Второй - работа с инвестиционным консультантом, который объясняет рыночную ситуацию и сопровождает принятие решений. Это особенно актуально в условиях высокой волатильности. Третий - доверительное управление, когда капиталом занимается профессиональный управляющий в соответствии с выбранной стратегией. Таким образом, инвестор может выбрать подходящий формат и сравнивать результаты разных стратегий, ориентируясь на собственные цели и отношение к риску.

Сегодня инвесторы предпочитают более взвешенный подход к формированию портфеля и чаще всего выбирают консервативные инструменты, например облигации федерального займа со сроком погашения от 3 до 7 лет.

Примечательно, что 7 из 10 клиентов ВТБ Мои Инвестиции с ИИС - из регионов. Такой счет выбирают в основном зрелые инвесторы: 64% клиентов - 40 лет и старше, каждый пятый - старше 60. Это поколение уже думает о будущей пенсии, и пятилетний минимальный срок ИИС третьего типа совпадает с привычным для него горизонтом накоплений.