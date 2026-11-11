Николай Кузяков представил Оксане Лут проект по созданию коллагена

Победитель всероссийского управленческого конкурса «Лидеры АПК», основатель пензенской кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков представил министру сельского хозяйства Российской Федерации Оксане Лут инновационный биотехнологический проект по глубокой переработке яйца ESM-BIOTECH.

В основе инициативы лежит переход к экономике замкнутого цикла и технологическому суверенитету в агропромышленном комплексе. Проект предполагает извлечение и глубокую переработку подскорлупной яичной мембраны - побочного сырья птицефабрик и кондитерских производств, которое сегодня в большинстве случаев утилизируется как отход или используется с минимальной экономической отдачей.

По словам Николая Кузякова, внутренняя мембрана яйца является уникальным природным источником дефицитных белков, включая коллаген I, III, V и X типов, эластин и гиалуроновую кислоту. Российский рынок подобных высокоочищенных субстанций критически зависит от зарубежных поставок, при этом отечественный АПК обладает колоссальной собственной сырьевой базой.

Реализация проекта позволит наладить в России выпуск трех линеек импортозамещающей продукции:

1. Нутрицевтика и БАД: натуральные хондропротекторные комплексы для экспресс-восстановления суставов и связок.

2. Космецевтика: водорастворимые пептиды для антивозрастного ухода и стимуляции выработки собственного коллагена.

3. Биомедицина: инновационные биодеградируемые раневые покрытия и матриксы (скаффолды) для регенерации тканей и лечения тяжелых ожогов.

На первом этапе команда проекта планирует сфокусироваться на создании и лабораторной сертификации опытного образца (MVP) в кооперации с ведущими профильными научными институтами Минсельхоза России.

Оксана Лут отметила высокую стратегическую значимость предложенной инициативы для развития глубокой переработки в отечественном птицеводстве, импортозамещения биотехнологических ингредиентов и повышения экологической эффективности предприятий отрасли, выразив поддержку дальнейшей проработке проекта.