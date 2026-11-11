Николай Кузяков представил Оксане Лут проект по созданию коллагена

Экономика

Николай Кузяков представил Оксане Лут проект по созданию коллагена
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Победитель всероссийского управленческого конкурса «Лидеры АПК», основатель пензенской кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков представил министру сельского хозяйства Российской Федерации Оксане Лут инновационный биотехнологический проект по глубокой переработке яйца ESM-BIOTECH.

В основе инициативы лежит переход к экономике замкнутого цикла и технологическому суверенитету в агропромышленном комплексе. Проект предполагает извлечение и глубокую переработку подскорлупной яичной мембраны - побочного сырья птицефабрик и кондитерских производств, которое сегодня в большинстве случаев утилизируется как отход или используется с минимальной экономической отдачей.

Николай Кузяков представил Оксане Лут проект по созданию коллагена

По словам Николая Кузякова, внутренняя мембрана яйца является уникальным природным источником дефицитных белков, включая коллаген I, III, V и X типов, эластин и гиалуроновую кислоту. Российский рынок подобных высокоочищенных субстанций критически зависит от зарубежных поставок, при этом отечественный АПК обладает колоссальной собственной сырьевой базой.

Реализация проекта позволит наладить в России выпуск трех линеек импортозамещающей продукции:

1. Нутрицевтика и БАД: натуральные хондропротекторные комплексы для экспресс-восстановления суставов и связок.

2. Космецевтика: водорастворимые пептиды для антивозрастного ухода и стимуляции выработки собственного коллагена.

3. Биомедицина: инновационные биодеградируемые раневые покрытия и матриксы (скаффолды) для регенерации тканей и лечения тяжелых ожогов.

На первом этапе команда проекта планирует сфокусироваться на создании и лабораторной сертификации опытного образца (MVP) в кооперации с ведущими профильными научными институтами Минсельхоза России.

Оксана Лут отметила высокую стратегическую значимость предложенной инициативы для развития глубокой переработки в отечественном птицеводстве, импортозамещения биотехнологических ингредиентов и повышения экологической эффективности предприятий отрасли, выразив поддержку дальнейшей проработке проекта.

Николай Кузяков представил Оксане Лут проект по созданию коллагена

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