Российские банки увеличат выплаты кешбэка клиентам по итогам года

Совокупный объем кешбэка, который российские банки выплатят клиентам по итогам 2026 года, вырастет на 25 млрд рублей и составит 470-480 млрд. Рост обеспечат за счет более точечной настройки программ лояльности - банки перенаправляют бюджеты в наиболее востребованные категории трат, партнерские акции и персональные предложения.

Участники рынка отмечают, что клиенты стали более рациональны в выборе условий: пользователи сравнивают предложения разных банков, выбирают категории с максимальной доходностью и распределяют покупки между несколькими картами.

По данным ВТБ, около 85% клиентов сознательно выбирают категории с наибольшей выгодой. В результате конкуренция между банками смещается от самого факта наличия карты к доле повседневных операций клиента по ней.

«Банк может сознательно потратить на нового клиента больше, чем получит в первый месяц, но это должно быть просчитанное решение», - отметил в интервью «Известиям» начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко.

Наиболее востребованной категорией у держателей карт остаются супермаркеты - их доля в тратах клиентов растет с сентября прошлого года. В число популярных категорий кроме того входят аптеки, кафе и рестораны, а также кешбэк «за все покупки», спрос на которые зависит от сезона. В сентябре аптеки вновь вошли в тройку самых востребованных категорий как в массовом, так и в премиальном сегменте.

Участники рынка также расширяют трактовку программ лояльности за пределы кешбэка за покупки. «Клиент голосует рублем. Если он видит более выгодное предложение, он быстро перестраивает свое поведение», - резюмировал Синенко.