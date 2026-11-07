Пензенцы отдают за ипотеку больше 40% своей зарплаты

В Пензенской области, по данным с августа 2025 года по июль 2026-го, отношение ежемесячного ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих составило 43,8%. Это выше, чем в среднем по России - 37,9%.

Размер платежа - 55 200 рублей, а кредита в среднем - 3,5 млн рублей.

В рейтинге регионов России по ипотечным платежам, составленном экспертами ria.ru, Пензенская область заняла 46-е место из 85.

Соседняя Ульяновская область опередила Сурский край в списке, заняв 45-е место. Жители отдают за ипотеку 43,3% (56 200 рублей) средней зарплаты.

Другие соседние регионы расположились в рейтинге ниже Пензенской области: на 53-й строчке Саратовская область (44,9%, 56 500 рублей), на 61-й - Тамбовская (47,5%, 56 300 рублей), на 71-й - Мордовия (51,6%, 64 000 рублей).

Москва заняла 16-е место. В столице средний ипотечный платеж составляет 36,7% от среднего заработка (124 100 рублей). Санкт-Петербург находится на 24-й строчке с показателями 39,2% и 87 700 рублей соответственно.

На первой строчке - Чукотский автономный округ. 20,1% зарплаты двух человек уходит на погашение ипотеки, это в среднем 81 300 рублей. Последнее место у Дагестана, где отношение платежа к заработку 90,3%, а размер платежа - 84 200 рублей.