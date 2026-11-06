В ближайшие 3 года бюджет региона прогнозируется дефицитным

На сессии 20 ноября депутаты регионального Законодательного собрания рассмотрят в первом чтении проект закона «О бюджете Пензенской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

На 2027 год прогнозируемый общий объем доходов бюджета составит 98 млрд 964 млн 405,2 тыс. рублей, расходов - 101 млрд 373 млн 717,4 тыс.

Прогнозируемый дефицит бюджета Пензенской области предполагается в сумме 2 млрд 409 млн 312,2 тыс. рублей.

Объем расходов резервного фонда правительства Пензенской области составит 2 млрд 510 млн, в том числе на финансовое обеспечение расходов на предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС, - 100 млн.

Верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области на 1 января 2028 года предполагается в сумме 10 млрд 504 млн 975,8 тыс. рублей.

На плановый период 2028 и 2029 годов прогнозируется общий объем доходов бюджета 103 млрд 648 млн 798,9 тыс. рублей на 2028-й и 107 млрд 348 млн 549,8 тыс. - на 2029-й. Общий объем расходов на 2028 год составит 105 млрд 278 млн 833,7 тыс. рублей, на 2029-й - 108 млрд 943 млн 851,6 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит - 1 млрд 630 млн 34,8 тыс. и 1 млрд 595 млн 301,8 тыс. соответственно.