Центробанк ужесточит условия выдачи кредитов в 2027 году

Центробанк намерен изменить систему оценки заемщиков. Это следует из «Обзора банковского регулирования за III квартал 2026 года», размещенного на сайте регулятора.

Положения документа указывают на переход к системному ужесточению контроля над долговой нагрузкой. В частности, ЦБ планирует закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам брать новые займы.

Главное новшество: банки станут принимать решение о выдаче кредитов исходя строго из единого списка сведений (данные «Госуслуг» и СФР, официальные справки 2-НДФЛ и т. п.). При недостатке заработка будет отказ либо одобрят минимальную сумму.

Сейчас банкам не запрещено оценивать заемщиков по собственным документам (внутренние справки, выписки по картам, анкеты и пр.). Фактически они верят клиентам на слово.

ЦБ вводит жесткие лимиты по ипотеке в новостройках. Выдача лицам с долговой нагрузкой свыше 80% (то есть на погашение тратится 80% дохода и больше) урезается до 5% общего объема. Сейчас допустимая доля рисков составляет 10%. Таким образом, получить одобрение станет почти невозможно.

В части ИЖС планируется ввести ограничение кредитов на дома, если они выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой под залог только земельного участка и без счетов эскроу.

По прочим видам займов регулятор ставит банкам такие требования, что получить деньги станет крайне затруднительно. Это относится, в частности, к длинным и дорогим залоговым кредитам, которые люди берут, чтобы закрыть прошлые долги.

Таким образом, при наличии нескольких кредитов или без официального подтверждения доходов оформить новую ипотеку, автокредит или крупный наличный заем будет практически невозможно. Новые условия должны вступить в силу 1 июля 2027 года.