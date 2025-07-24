Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 6 месяцев

24.07.2025 | 13:26

По итогам первого полугодия 2025-го общий объем доходов банка «Кузнецкий» составил 958,6 млн рублей. Несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки, кредитный портфель продолжает уверенно расти, в том числе благодаря участию в государственных программах поддержки бизнеса и ипотечного кредитования.

Объем привлеченных средств показал устойчивую положительную динамику, что обусловлено привлекательными условиями по вкладам и депозитам.

«Мы придаем большое значение социальной ответственности, активно поддерживаем различные социальные и благотворительные проекты и инвестировали более 2,4 млн рублей. Важным шагом в этом направлении стал запуск регионального конкурса журналистов «Финансовый актив», цель которого - повышение финансовой грамотности населения», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

По состоянию на 1 июля 2025 года активы банка выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составили 9,3 млрд рублей, собственный капитал достиг 934,1 млн рублей (+17,7% год к году).

За 6 месяцев 2025 года общий кредитный портфель увеличился на 19,3% (год к году), до 6,65 млрд рублей, из них розничный кредитный портфель - 2,61 млрд рублей (+38,3%), корпоративный кредитный портфель - 4,04 млрд рублей (+9,6%). Банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на 4,5 млрд рублей (+26,2%). Качество кредитного портфеля остается высоким, доля просроченной задолженности на 1 июля 2025 года на уровне 1,4%.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 7,55 млрд рублей (+15%), из них средства на счетах физических и юридических лиц - 1,87 млрд, депозиты юридических лиц - 1,33 млрд (+34%), вклады населения - 4,35 млрд (+29%).

Показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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