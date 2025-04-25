Экономике России прописали антибиотики

25.04.2025 | 13:02

Снижение ключевой ставки России в ближайшем будущем преждевременно. Экономика еще требует охлаждения, и несвоевременное снижение ставки будет сравнимо с прерыванием приема лекарств во время болезни, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Высокая ставка - это антибиотик, причем неизвестный медицинской науке, экспериментальный, потому что пациента с таким анамнезом, как Россия, с санкционным давлением и большей открытостью, чем у Ирана, мировая экономика еще не видела. Поэтому мы принимаем сейчас экспериментальный антибиотик. Даже главврач на Неглинной не может сказать, каков период его приема. Но если этот прием антибиотика прервать раньше срока, то начнется рецидив, проявление симптомов. И самое плохое - это резистентность к этому антибиотику, и нам придется опять находить новый экспериментальный антибиотик, более сильный, чем сейчас принимаемый», - провел аналогию топ-менеджер.

По его словам, Центральный банк при принятии решения о снижении ставки станет «дожидаться гарантированного преодоления всех симптомов», иначе «резистентность и проявление симптомов будут иметь большую цену».

Пьянов отметил, что из позитивных сигналов в экономике можно отметить замедление кредитования. Однако инфляция в годовом выражении остается на двузначных значениях, квартальное замедление деловой активности несильное, рост реальных зарплат остается высоким, напряженность на рынке труда сохраняется.