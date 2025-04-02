Названы самые «ипотечные» регионы России

02.04.2025 | 17:02

Регионами, где проводится наибольшее количество ипотечных сделок на тысячу жителей, являются Ленинградская, Архангельская области и Республика Тыва. В пятерку также вошли Удмуртия и Новосибирская область. Таковы результаты анализа, проведенного ВТБ и «Метром квадратным» (М2).

В абсолютных цифрах по объему ипотечных продаж лидирует Москва. Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Вместе эти пять регионов формируют треть ипотечного рынка страны.

Однако, если смотреть на количество ипотек на тысячу жителей, Ленобласть - безусловный лидер. Здесь эксперты насчитали 12,6 ипотечной сделки на тысячу жителей. В Архангельской области этот показатель - 12, в Республиках Тыва и Удмуртия - чуть более 11, а в Новосибирской области - 10,8. Для сравнения, в среднем по России - 7,4, в Москве же - 6,9.

Возглавить рейтинг этим регионам удалось благодаря активному строительству и доступным ценам на жилье: «квадрат» стоит дешевле, чем в среднем по стране. Ленинградская и Новосибирская области выигрывают за счет привлекательности для переезжающих. Республика Тыва выделяется высокой потребностью в жилье (обеспеченность жильем - 15,3 кв. м на человека против 28,9 в среднем по стране), а Архангельская область - «арктической» ипотекой.

Важно отметить, что в этих регионах жители более охотно берут ипотеку. Например, в Республике Тыва ипотека финансирует 63% сделок с жильем, в Архангельской области - 50%, тогда как в среднем по России - 37%.

На последних строчках рейтинга - регионы с высокими доходами, где у людей ожидаемо больше возможностей купить жилье без кредита. Например, в Ненецком и Чукотском автономных округах на тысячу жителей приходится всего 2,2 и 4,4 ипотечных сделки, а зарплаты в 1,5 и 2 раза выше средних по стране.

В рейтинге регионов по числу сделок без ипотеки лидируют все те же регионы с большой численностью населения, но концентрация рынка здесь ниже. На топ-5 приходится 26% рынка, что на 4 п. п. меньше, чем в ипотечном сегменте.

По числу неипотечных сделок на тысячу жителей верхние строчки занимают Свердловская, Калининградская области и Республика Калмыкия (17 сделок на тысячу жителей). Далее следуют Новгородская (16,5), Ленинградская и Новосибирская области (по 16,1). Этим регионам помогла привлекательность для переезжающих и доступные цены на вторичное жилье (в Свердловской, Новгородской областях и Калмыкии «квадрат» вторички дешевле, чем в среднем по стране на 12%, 23% и 31% соответственно). В среднем по стране на тысячу жителей приходится 13 неипотечных сделок, а в Москве - чуть больше 10.

* Рейтинги основаны на данных Роскадастра о сделках, зарегистрированных в ЕГРН за 2024 год и январь - февраль 2025 года, статистике Росстата о численности и доходах населения, а также данных аналитического центра М2.