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Экономика

Прогноз: рынок сбережений вырастет в следующем году на 21%

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По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В 2025-м темп роста замедлится, но составит более 21%, в результате чего портфель средств розничных клиентов может достичь 68,4 трлн рублей. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Абсолютное большинство накоплений россияне хранят в рублях. В этом году рыночный портфель розничных пассивов в национальной валюте увеличится на 28% и составит 52,6 трлн рублей. В следующем рублевый портфель депозитов, накопительных и текущих счетов вырастет на 22,5% и превысит 64 трлн.

«В 2025 году рынок сбережений в России продолжит активный рост. Однако его темпы будут снижаться в случае реализации планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам. Выгода от них настолько высокая, что хочется занять у друзей, чтобы разместить на депозите. Но такое окно возможностей не будет длиться долго, поэтому сейчас - оптимальное время, чтобы зафиксировать максимальные ставки на длительный срок», - добавил Георгий Горшков.

Россияне хранят в наличной форме примерно 15,9 трлн рублей и около 94 млрд иностранной валюты в долларовом эквиваленте. Для сравнения: общий портфель сбережений розничных клиентов на счетах в кредитных организациях превысит в этом году 56 трлн рублей, прогнозирует Георгий Горшков.

«Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 трлн рублей. Это исторический минимум за последние 6 лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов. По нашему прогнозу *, порядка 350 млрд наличных рублей «перетечет» на счета банков в этом году. Россияне смогут не только защитить их от инфляции, но и получить рекордный процентный доход», - отметил Георгий Горшков.

В 2024-м россияне стали активнее избавляться от наличной иностранной валюты. Если в прошлом году ее портфель в наличной форме уменьшился всего на 500 млн долларов, то в этом ожидается снижение сразу на 3,2-3,5 млрд долларов. Ключевой фактор такого тренда - рост ставок по рублевым вкладам.

* Прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ.

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Источник — фото pxhere.com
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