Спрогнозирован пик ставок по банковским вкладам

03.12.2024 | 11:51

Пик ставок по депозитам в России придется на предстоящую зиму. Сейчас средние максимальные ставки у основных банков превысили 20%, а к концу года могут достичь 21-22%. В 2025-м банки уже не будут повышать ставки столь же значительно. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

На протяжении всего 2024 года ставки по вкладам держатся в России на максимальном уровне, что обусловлено рекордной ключевой ставкой. По оценке аналитиков ВТБ, текущие темпы инфляции остаются высокими и если ситуация принципиально не изменится, то регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и в конце декабря повысить ставку вплоть до 23%.

Банки будут реагировать на такое решение, доведя средние ставки привлечения до 21-22% годовых, а лучшие акционные условия - до 24-25% годовых.

«В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19-20% с лучшими предложениями в районе 23-24%, иногда - 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и, скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться. Поэтому предстоящая зима станет отличной возможностью зафиксировать свои вложения на средние и длительные сроки с максимальной выгодой, чтобы начать собирать хороший «урожай» уже в следующем году», - отметил Георгий Горшков.

В четвертом квартале банки сместили максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные (от 6 месяцев до 1 года) и долгосрочные (от 1 года до 3 лет).