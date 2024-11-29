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Экономика

В регионе построят «зеленое» жилье при поддержке ДОМ.РФ

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Застройщики, возводящие качественные и энергоэффективные дома в Пензенской области, получили дополнительную поддержку от ДОМ.РФ. Госкомпания просубсидировала строительство в регионе 163,2 тыс. кв. м «зеленого» жилья, сообщает «Российская газета».

«Активнее всего возможностью снизить ставку по проектному финансированию пользовались застройщики в Пензенской области (просубсидировано более 163 тыс. кв. м «зеленого» жилья)», - приводит газета сообщение пресс-службы госкомпании.

Поддержка проектов осуществлялась в рамках реализуемой ДОМ.РФ программы по субсидированию проектного финансирования. Согласно ее условиям, девелоперы могут получить скидку на кредиты - максимально 5,5%. Из них 3,5% - за возведение домов в регионах, где отмечается недостаток жилищного строительства. Дополнительно от 1% до 2% - за соответствие проекта «зеленым» критериям программы, среди которых высокий класс энергоэффективности, обеспеченность инфраструктурой, благоустройство, наличие звукоизоляции помещений и мероприятий по обращению со строительными отходами.

Как пояснила директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая, программа «простимулировала создание качественного жилья именно на региональном уровне».

Отмечается, что всего в рамках инициативы госкомпания поддержала строительство 1 млн кв. м «зеленого» жилья в семи субъектах РФ.

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Источник — фото pxhere.com
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