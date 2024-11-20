В Пензенской области снизился спрос на иномарки с пробегом

20.11.2024 | 19:47

В октябре в Пензенской области повысилась годовая инфляция. Рост по сравнению с сентябрем составил 0,13%, теперь она равна 8,05%. Подробности рассказали эксперты ЦБ РФ.

Тем не менее увеличение стоимости продовольственных товаров в октябре замедлилось до 8,55% после 8,61% в предыдущем месяце.

К примеру, куриные яйца поднялись в цене не так сильно, как год назад. Тогда к росту стоимости привело подорожание импортных кормовых добавок и обслуживания иностранного оборудования на птицефабриках. С тех пор отечественные поставщики нарастили производство мяса птицы, что расширило его предложение.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в октябре почти не изменился и составил 5,64% против 5,63% в сентябре.

«Так, бензин продолжил дорожать в месячном выражении, что отчасти объясняется некоторым сокращением предложения. При этом год назад цены на него снизились. Тогда это объяснялось в том числе восстановлением полных выплат по топливному демпферу.

В то же время снизился спрос на иномарки с пробегом. Этому среди прочего способствовало расширение предложения новых легковых автомобилей отечественного и иностранного производства на внутреннем рынке», - пояснили в ЦБ РФ.

Что касается услуг, то годовой прирост цен на них в октябре увеличился с 10,02% до 10,55%.

Например, у управляющих компаний выросли расходы, в том числе на оплату труда работников. Поэтому в ряде многоквартирных домов повысились тарифы на содержание и ремонт общего имущества.