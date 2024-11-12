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Экономика

Пользователями «Семейного банка» ВТБ стали более 1,5 млн человек

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ВТБ объявил о запуске групп в своем «Семейном банке» в начале октября, и всего за несколько недель количество пользователей сервиса достигло более 1,5 млн человек. Ежедневно участниками таких групп становятся более 40 тыс. человек.

В «Семейном банке» уже создано более 900 тыс. семейных связей. Чаще всего формируют группы с друзьями или другими близкими (47% от всех связок), с супругами (27%). Также популярны группы с родителями или ребенком (20%), с братьями или сестрами (6%).

Чтобы создать семейную группу, клиенту нужно найти раздел «Пригласить близкого» в ВТБ Онлайн. Далее необходимо ввести данные участника - ему придет приглашение присоединиться к группе. После подтверждения выбранный клиент банка будет добавлен в семейный круг пользователя.

Каждый участник группы получает ряд привилегий: увеличенный кешбэк 5% на покупки в категории «Супермаркеты», повышенные ставки по вкладам на новые поступления средств, 60 дней бесплатной подписки на ВТБ Плюс, скидки на страхование и услуги ВТБ Мобайл. Эти предложения доступны исключительно для пользователей «Семейного банка».

Участники группы могут самостоятельно выбирать категории кешбэка и распределять расходы, что позволяет значительно увеличить общую сумму возврата. Так, семья из пяти человек может получать от 15 тыс. рублей кешбэка в месяц.

«Семейный банкинг в России - это новая, но стремительно развивающаяся концепция. Мы наблюдаем заметный рост интереса к продуктам, ориентированным на каждого члена семьи. Это совместные счета, детские карты и платежные стикеры, а также семейные страховые программы. В ВТБ выдача детских карт увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом, а объем всех карт, выданных в рамках «Семейного банка», вырос на 80%. Мы понимаем, что за семейным банкингом - огромный потенциал всей индустрии, ведь он помогает миллионам россиян планировать совместные финансовые цели вдолгую», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

«Семейный банк» от ВТБ позволяет клиентам рассчитать положенные федеральные выплаты, оформить имущественный налоговый вычет и распорядиться материнским капиталом на погашение ипотеки. Банк не взимает комиссию за оплату детских садов и школ. Для тех членов группы, которые получают пенсию на карту ВТБ, банк начислит специальные надбавки по накопительному ВТБ-Счету и ВТБ-Вкладу. Банк ежемесячно начисляет им 7% годовых на остаток по текущему счету до 100 тыс. рублей, не берет комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах по всей стране. Клиенты с детьми до 14 лет имеют возможность открыть бесплатные детские карты и платежные стикеры.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

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