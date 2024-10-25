25.10.2024 | 19:01

Бюджет Пензенской области останется социально ориентированным, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Проект на 2025-2027 годы рассмотрели в пятницу, 25 октября, на заседании кабинета министров с участием глав муниципалитетов.

Налоговые и неналоговые доходы в 2025-м запланированы на уровне 69,6 млрд рублей (с ростом к оценке 2024 года на 5,4%), безвозмездные поступления - 14,7 млрд.

«В следующем году самая большая часть в структуре расходов запланирована на образование - 25%, на здравоохранение - 17,3%, на социальную политику и занятость населения - 14,6%. Приоритетным направлением нашей работы является создание комфортных и безопасных условий для жизни в регионе», - уточнил Олег Мельниченко.

Запланированы расходы на оплату труда работников бюджетной сферы (их 65,7 тысячи), продолжение поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, промышленности, малого и среднего бизнеса.

«Пока это первый подход. Позиции сейчас будут уточняться, корректироваться с учетом федеральных средств, которые будут выделяться. Что-то будет перераспределяться, но в целом проект бюджета выглядит так», - отметил Олег Мельниченко.

Документ в ближайшее время поступит в Законодательное собрание Пензенской области для рассмотрения депутатами в первом чтении, сообщили в правительстве.