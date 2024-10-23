Достойные показатели: губернатор рассказал об исполнении бюджета

23.10.2024 | 19:38

В среду, 23 октября, на заседании правительства Пензенской области обсудили итоги исполнения регионального бюджета за 9 месяцев 2024-го.

По доходам бюджет исполнили на 72 млрд рублей - это 79% годового плана. Как отметил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Олег Мельниченко, Пензенская область по динамике налоговых и неналоговых бюджетных доходов находится на 4-м месте в ПФО и на 15-м - в целом по России.

«Это очень достойные показатели», - резюмировал глава региона.

Благодаря положительной динамике наполнения областной казны, а также остаткам средств на начало года в бюджет включили дополнительные расходы на 8,5 млрд рублей.

За январь-сентябрь расходы составили 66,9 млрд рублей, то есть 69% годового плана. Значительные суммы направили на зарплату бюджетникам, выплаты жителям области, предоставление дотаций местным бюджетам, а также на расходы капитального характера, ремонт дорог, мероприятия в транспортной сфере, поддержку аграриев и субъектов малого и среднего бизнеса.

«Наша главная задача - выполнить все обязательства, принятые правительством Пензенской области, а также решать новые задачи, поставленные на региональном и федеральном уровнях», - подчеркнул Олег Мельниченко.