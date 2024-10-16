Эра открытого банкинга наступит в середине 2025 года - прогноз

16.10.2024 | 11:32

Скоро россияне смогут видеть в едином интерфейсе свои счета в различных банках. Запуск технологии открытого банкинга начнется в середине 2025 года, после утверждения соответствующего законодательства. Об этом стало известно в Сочи на форуме FINOPOLIS 2024.

«Открытый банкинг органично дополняет прорывные технологические решения, которые уже трансформировали сервисы для клиентов. Более того, он предоставляет возможности для появления новых решений для клиентов, а также новых возможностей для развития бизнеса. Речь идет об управлении всеми счетами и финансовыми продуктами из единого интерфейса. В данный момент мы работаем над основными подготовительными этапами - разработкой и тестированием сервиса», - сообщил заместитель президента - председатель правления ВТБ Вадим Кулик.

По данным исследований, картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух - 33%, трех - 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт. «Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо «скачков» по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном. Это будет востребовано у клиентов, поэтому мы стремимся представить для них этот сервис как можно скорее», - заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Кроме того, банки сейчас также ведут тестирование сервисов открытого банкинга для бизнеса. С помощью Мультибанка можно просматривать информацию по выбранным счетам, экспортировать или распечатывать выписки по ним - быстро, удобно и в едином формате. При этом обеспечен высокий уровень защиты обмена информацией.

Технология открытых API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы), предполагает использование современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными. Она позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтехсервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса.