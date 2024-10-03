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Экономика

Зампредседателя правления банка «Кузнецкий» посетил Китай

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Делегация Пензенской области во главе с заместителем председателя правительства, министром экономического развития и промышленности региона Алмазом Хакимовым совершила рабочую поездку в Китайскую Народную Республику.

В состав делегации вошли заместитель председателя правления ПАО Банк «Кузнецкий» Вадим Власов, а также представители промышленных предприятий и региональных институтов развития.

Во время поездки делегация приняла участие в VIII Международной выставке «Шелковый путь», проходившей в столице провинции Шэньси КНР городе Сиань, и посетила производственные площадки индустриальных компаний в Сиане, Баоцзы и Саньяне.

Вадим Власов провел двусторонние встречи с тремя крупными банками провинции Шэньси, рассказал о положении банка «Кузнецкий» в банковской системе России, оказываемых услугах по внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, обсуждались вопросы развития отношений в области расчетов в национальных валютах при обслуживании торговли между странами и обеспечение гарантированности финансовых операций клиентов банка.

«За последние несколько лет торгово-экономические отношения между КНР и Пензенской областью устойчиво развиваются, демонстрируя значительный рост товарооборота и расширение сфер сотрудничества. Клиенты банка «Кузнецкий» увеличивают свое присутствие на рынке, и банк активно помогает им эффективно вести бизнес в Китае. Мы убеждены, что итоги наших встреч окажут положительное влияние на развитие бизнеса в регионе», - подчеркнул Вадим Власов.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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Источник — фото пресс-службы Корпорации развития Пензенской области
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