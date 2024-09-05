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Экономика

Пензенцы накопили на счетах в ВТБ 40 млрд рублей

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С января по конец июня объем банковских накоплений жителей Пензенской области вырос на 20% и составил 40 млрд рублей. Основную часть средств (85%) клиенты банка размещают на депозитах и накопительных счетах, остальное вкладывают в инвестиционные продукты. Такие данные приводят эксперты ВТБ по итогам первого полугодия 2024-го.

Объем вкладов жителей Пензенской области в ВТБ увеличился с января по июнь на рекордные 7,4 млрд рублей. Такая динамика объясняется высокой ключевой ставкой и выгодными предложениями по сберегательным продуктам.

«2024 год можно назвать годом вкладчиков. Клиенты, получившие кредиты на льготных условиях, все чаще отказываются от досрочного погашения, размещая свободные средства на депозитах и накопительных счетах. Сейчас ставки по ним могут достигать 20% годовых. Многие жители региона откладывают крупные покупки, предпочитая получить хороший доход по сберегательным продуктам. Стимулирует спрос на эти продукты и доступность банка. Рассчитываем, что открытие в Пензенской области новых офисов «легкого» формата увеличит число наших вкладчиков», - отметил управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Динамика роста вкладов жителей региона соответствует средним показателям по стране. С начала года российские клиенты ВТБ разместили на депозитах порядка 1,6 трлн рублей. В результате объем привлеченных средств за этот период вырос более чем на 23%. В среднем на одном депозите клиенты ВТБ держат порядка 550 тыс. рублей, на накопительном счете - 345 тыс. рублей.

По словам Дениса Педая, рынок сбережений в Пензенской области продолжит расти. До конца года портфель рублевых накоплений клиентов банка может увеличиться еще на 10-15%.

Жителям Пензенской области доступно оформление вклада или накопительного счета как онлайн, так и в офисе банка. Сейчас в регионе работают 9 отделений ВТБ, до конца 2025 года их число вырастет до 15.

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Источник — фото пресс-службы ВТБ
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