Рост рынка кредитных карт опередит рост рынка кредитов наличными

03.09.2024 | 17:01

По итогам 8 месяцев 2024 года портфель кредитных карт в России увеличился на четверть (+840 млрд рублей), в то время как портфель кредитов наличными вырос только на 7% (+683 млрд рублей).

До конца года рынок кредитных карт удержит лидерство в сравнении с кредитами наличными, что продолжит тренд последних лет. Портфель кредитных карт увеличится более чем на 30% при росте портфеля кредитов наличными в пределах 15%. Такой прогноз в ходе ВЭФ-2024 озвучил руководитель департамента розничного кредитного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

«В этом году политика регулятора направлена на сдерживание розничного кредитования - за счет повышения ключевой ставки и возврата предельных значений ПСК происходит постепенное охлаждение потребительского спроса, а рост макропруденциальных надбавок и ужесточение макропруденциальных лимитов приводят к удорожанию необеспеченного кредитования для банков.

Из-за ограничений на оформление новых кредитов клиенты стали активно пользоваться кредитными картами, в том числе оформленными ранее в условиях менее жесткого макропруденциального регулирования. Это позволяет портфелю кредитных карт третий год подряд расти быстрее, чем кредиты наличными. Мы прогнозируем, что до конца года снизятся темпы выдач новых кредитных карт в связи с разъяснениями регулятора в части правил расчета полной стоимости кредита. Рост портфеля будет обеспечен за счет ранее выданных продуктов», - прокомментировал Роман Шаехов.

По словам топ-менеджера, поддержкой рынка кредитов наличными может выступить традиционный повышенный спрос на займы в конце года. Однако сдерживающие факторы, направленные на его охлаждение, не позволят серьезно повлиять на рост кредитного портфеля в этом сегменте, отметили в пресс-службе банка.

* Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования.