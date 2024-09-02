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Экономика

Специалисты выяснили, на что копят жители ПФО

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В последние полгода россияне стали делать больше сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса * ВТБ среди банковских клиентов в различных регионах страны.

Начальник управления продаж в корпоративном канале - вице-президент ВТБ Илья Ермаков в преддверии ВЭФ-2024 сообщил, что около трети жителей ПФО (32%) за последние 3-6 месяцев стали сберегать больше средств, 23% - наоборот, сократили эту строку бюджета. Еще 27% продолжают копить как раньше.

40% жителей округа ежемесячно откладывают до 15% средств от своих доходов. 29% опрошенных переводят в накопления от 16 до 30%. 8% респондентов могут позволить выделять на эти цели более 30%. 10% представителей Приволжского федерального округа признались, что у них не остается средств на сбережения.

По мнению более половины опрошенных (52%), сейчас лучше копить деньги на крупные покупки и потребности, чем брать их в кредит (8%). Около трети (40%) считают, что все зависит от ситуации и однозначного ответа здесь нет.

Среди участников опроса только 5% жителей Приволжья в ближайшие полгода планируют взять кредит. Еще 23% рассматривают такую возможность, а у 7% уже есть кредит в банке. В основном жители ПФО берут кредиты на покупку автомобиля, ремонт квартиры или строительство дома, приобретение бытовой техники и электроники, жилья, а также для поездок в отпуск.

Основными мотивами, по которым часть жителей округа готовы брать кредиты по текущим ставкам, стали инфляция и нежелание откладывать жизнь на потом (так ответили по 28% респондентов).

* Опрос проведен 15-22 августа по репрезентативной выборке среди 1 500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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