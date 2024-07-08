ВТБ нарастил портфель классических розничных сбережений на 20%

08.07.2024 | 17:32

Erid: 2VfnxwBa58L

По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в первом полугодии может вырасти на 13%. Сам банк традиционно растет быстрее: портфель классических розничных сбережений в рублях за 6 месяцев увеличился на 1,3 трлн рублей (+20%). Для сравнения - за первое полугодие 2023 года прирост составил 8% (375 млрд руб.).

Объем портфеля средств клиентов в рублях приблизился к отметке в 7,5 трлн рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов ВТБ достиг 8,1 трлн (+18% с начала года).

Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился на 20% - на 950 млрд рублей. С начала года клиенты банка открыли более 3 млн накопительных счетов. Сформированный ими портфель превысил 1,5 трлн рублей, увеличившись за I полугодие на 340 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

«Рынок сбережений сейчас существенно разогрет: мы наблюдаем регулярное повышение ставок, в том числе у ключевых игроков. Вкладчики стремятся зафиксировать высокий уровень доходности, но в то же время обращают внимание и на программы лояльности, и на доступность семейных преференций. ВТБ во многом задает тренд и определяет рост рынка - мы предлагаем сберегательные продукты для всех поколений семьи, одну из лучших доходностей, повышенные ставки для пенсионеров, а также зарплатных клиентов», - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В этом году рынок сбережений физлиц в России вырастет на 24%, обновив рекорд прошлого. Уже по итогам первого полугодия общий портфель розничных пассивов должен достигнуть 50 трлн рублей, а к концу года - порядка 56 трлн.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).