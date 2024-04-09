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Экономика

Выдачи автокредитов в Пензенской области выросли почти на 60%

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В марте российский рынок автокредитования обновил рекорд предыдущего месяца. По оценке ВТБ, в этот период российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей максимальные в истории 220 млрд * рублей. Это почти на 30% превышает итоги февраля и более чем в 2 раза - прошлогоднего марта.

Так, в Пензенской области в марте ВТБ выдал автокредиты на 325 млн рублей, что на 59% превышает результат предыдущего месяца и более чем в 6 раз - итог аналогичного периода 2023 года.

Основной спрос заемщиков по-прежнему сфокусирован на рынке машин с пробегом, в то же время на фоне наполнения авторынка новыми брендами растет доля новых транспортных средств. По итогам марта в структуре выдач ВТБ на подержанные авто пришлось 69% против 74% в начале года.

Наибольший интерес заемщиков, предпочитающих машины с пробегом, вызывают корейские и российские бренды. Клиенты, приобретающие новые авто, чаще делают выбор в пользу китайских.

«В первом квартале спрос россиян на автокредиты стал максимально высоким в истории рынка. В январе-феврале катализаторами выступили сезонные акции и скидки на новые автомобили, которые в этом году были гораздо привлекательнее, чем обычно. Интерес клиентов подогревали и совместные программы банков и производителей за счет возможности получить низкие ставку и первый взнос.

В марте мощный импульс рынок получил на фоне ожидаемого роста цен из-за новых условий начисления утильсбора: многие заемщики спешили провести сделку до вступления их в силу. На этом фоне рынок автокредитования установил новый рекорд по выдачам, которые, по нашей оценке, составили порядка 220 млрд рублей», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Он добавил, что с учетом высокой концентрации спроса клиентов в первом квартале в ближайшие месяцы рынок автокредитования может «остудиться». Тем не менее постепенное восстановление авторынка, развитие совместных программ банков и производителей, господдержка, а также ужесточение риск-политики по необеспеченным потребительским кредитам, которая сместила спрос физлиц в сторону залоговых инструментов, по итогам 2024 года обеспечат сегменту новый рекорд.

* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.

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