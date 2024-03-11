Пензенцы опередили соседние регионы в рейтинге закредитованности

11.03.2024 | 12:04

В Пензенской области долги населения перед банками за год подросли на 69,1 тыс. рублей. Суммарная задолженность в среднем на одного экономически активного жителя, по данным на январь 2024-го, - 346,8 тыс. рублей.

Такую статистику приводят аналитики ria.ru.

В рейтинге регионов по уровню закредитованности населения Пензенская область заняла 57-е место из 85, попав в топ-30 с наибольшей задолженностью перед банками.

«Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем кредитов взят из статистики ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения - статистики Росстата», - пояснили аналитики.

Согласно исследованию, соотношение среднедушевого долга пензенцев по кредитам и годовой зарплаты составило 69%.

У соседей пензенцев дела с закредитованностью обстоят лучше. Так, Республика Мордовия намного опередила Пензенскую область в рейтинге, заняв 22-ю строчку с показателями 59,9% (соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты) и 288,7 тыс. рублей (объем задолженности в среднем на одного человека).

Саратовская область оказалась на 26-м месте (60,5%, 313,2 тыс. рублей соответственно), Тамбовская - на 36-м (64,4%, 300,4 тыс. рублей), Ульяновская - на 53-м (68,4%, 373,1 тыс. рублей).

Менее всего закредитовано население Республики Ингушетии. Регион стал лидером рейтинга с показателями 14,9% и 56,1 тыс. рублей.

Самыми закредитованными стали Республика Калмыкия (113,9%, 569,2 тыс. рублей) и Тыва (149,4%, 892,6 тыс. рублей).