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Экономика

Аналитики предупредили о подорожании букетов к 8 Марта

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В этом году букет на 8 Марта обойдется пензенцам на 15-20% дороже, чем в прошлом. Причина - рост цен и удорожание логистики.

Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков. По словам специалистов, на цены влияют и задержки поставок цветов на границе.

В начале февраля букет в среднем обходился покупателям в 2 632 рубля, что на 18% дороже, чем в тот же период 2023-го.

Накануне 8 Марта стоимость цветов традиционно увеличивается, поскольку возрастает спрос на них.

«В марте букеты цветов покупают в 20-25 раз чаще, чем в феврале. Так, с 1 по 7 марта 2023 года средний чек на букет цветов поднялся на 25% относительно февраля 2023 года, до 2 803 руб. Если в этом году сохранится аналогичная динамика, то букет цветов к 8 Марта обойдется в 3,2–3,4 тыс. руб., то есть примерно на 15–20% больше, чем в прошлом году», - предупредили аналитики.

В преддверии 8 Марта в Пензе традиционно открываются цветочные ярмарки. В 2023 году коммерсанты предупредили горожан о том, что стоимость композиций повысилась. Тюльпаны и мимозы в среднем обходились в 100 рублей.

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