Пензенцам будет труднее прокормить собак и кошек

26.01.2024 | 10:46

Российское подразделение швейцарской компании Nestle, которое занимается производством кормов для животных, предупредило, что отпускные цены на них вырастут с 5 февраля. Повышение составит до 12%.

Об этом сообщает РБК.

Рост отпускных цен коснется брендов «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan, включая диетические ветеринарные корма, а также сухую кормовую добавку Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora.

Влажные корма для кошек и собак Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают в опте на 4%, сухой корм для кошек Felix - на 6,4-8%, сухие корма для кошек и собак Purina One - на 1-10%.

Рост стоимости сухих кормов для собак и кошек марки Pro Plan предполагается от 1% до 12%, а влажных - в пределах 1,5%.

Предстоящее повышение цен производитель объясняет ростом на 11-25% закупочных цен как на упаковку, так и на сырье (куриные, мясные, рыбные и иные ингредиенты и их производные), в том числе из-за существенного ослабления курса рубля.