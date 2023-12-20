Финансовую дыру кузнецких тепловиков латают из областной казны

Кузнецкое МКП «Теплосеть», обеспечивающее горожан отоплением и горячей водой, с начала отопительного сезона задолжало за природный газ 76 миллионов рублей.
Директор предприятия Владимир Дильман объяснил это тем, что процесс выработки теплоэнергии и доставки ее кузнечанам весьма затратный.
Он назвал несколько причин образования долга, в частности дороговизну содержания теплосетевого хозяйства и аварийные ситуации, которые приходится ликвидировать.
Кроме того, по словам Владимира Дильмана, ситуацию усугубляет отсутствие приборов учета у ряда кузнечан.
Часть долга теплоснабжающего предприятия будет погашена за счет областной казны. Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, из регионального бюджета на эти цели выделено 59 млн рублей.
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