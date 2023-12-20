Финансовую дыру кузнецких тепловиков латают из областной казны

20.12.2023 | 11:31

Кузнецкое МКП «Теплосеть», обеспечивающее горожан отоплением и горячей водой, с начала отопительного сезона задолжало за природный газ 76 миллионов рублей.

Директор предприятия Владимир Дильман объяснил это тем, что процесс выработки теплоэнергии и доставки ее кузнечанам весьма затратный.

Он назвал несколько причин образования долга, в частности дороговизну содержания теплосетевого хозяйства и аварийные ситуации, которые приходится ликвидировать.

Кроме того, по словам Владимира Дильмана, ситуацию усугубляет отсутствие приборов учета у ряда кузнечан.

Часть долга теплоснабжающего предприятия будет погашена за счет областной казны. Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, из регионального бюджета на эти цели выделено 59 млн рублей.