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Экономика

Финансовую дыру кузнецких тепловиков латают из областной казны

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Кузнецкое МКП «Теплосеть», обеспечивающее горожан отоплением и горячей водой, с начала отопительного сезона задолжало за природный газ 76 миллионов рублей.

Директор предприятия Владимир Дильман объяснил это тем, что процесс выработки теплоэнергии и доставки ее кузнечанам весьма затратный.

Он назвал несколько причин образования долга, в частности дороговизну содержания теплосетевого хозяйства и аварийные ситуации, которые приходится ликвидировать.

Кроме того, по словам Владимира Дильмана, ситуацию усугубляет отсутствие приборов учета у ряда кузнечан.

Часть долга теплоснабжающего предприятия будет погашена за счет областной казны. Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, из регионального бюджета на эти цели выделено 59 млн рублей.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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