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Экономика

Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг банка «Хлынов»

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Хлынов» до уровня ruВВВ+ со стабильным прогнозом.

Аналитики агентства связывают повышение рейтинга с увеличением масштабов бизнеса, что способствовало улучшению диверсификации в различных секторах и регионах, а также расширению клиентской базы, повышением прибыльности и улучшением состояния активов банка.

Агентство также отметило сохранение сильных рыночных позиций банка. Капитал, ликвидность и корпоративное управление оцениваются как комфортные или удовлетворительные.

«Эксперт РА» является одним из ведущих рейтинговых агентств, специализирующихся на анализе финансовых рынков и установлении кредитных рейтингов. Их экспертное решение принято на основе комплексного анализа финансовых показателей и основных факторов, влияющих на банк.

«Повышение кредитного рейтинга служит подтверждением правильности выбранной стратегии по развитию бизнеса за пределами домашнего региона и росту доверия к банку.

Рейтинг на уровне ruBBB+ - это действительно высокий уровень, которым мы можем гордиться. Он подтверждает нашу способность выполнять свои обязательства перед клиентами, правильно выбранную риск-модель и эффективное управление ресурсами. Полученный рейтинг позволяет нам участвовать в государственных программах по поддержке бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытию счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

Важно отметить, что повышение рейтинга не является окончательным достижением. Мы продолжим свою работу над совершенствованием наших сервисов и услуг, а также будем поддерживать высокое качество обслуживания клиентов. Только так мы сможем держать свой рейтинг на высоком уровне и обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе», - прокомментировал заместитель председателя правления банка «Хлынов» Алексей Мусихин.

Реклама. Заказчик - АО «КБ «Хлынов».

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