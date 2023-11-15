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Экономика

В Пензе на здравоохранение направят 43 млн рублей

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В 2024 году доходы бюджета Пензы составят 18 млрд 523 млн рублей, а расходы - 19 млрд 10 млн. Дефицит - 487 млн.

Об этом на заседании комиссии Пензенской городской думы в среду, 15 ноября, сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

По ее словам, бюджет имеет социальную направленность.

На образование планируется направить 10 млрд 37 млн рублей, на социальную политику - 1 млрд 744 млн, на культуру - 530 млн, на физкультуру и спорт - 363 млн, на здравоохранение - 43 млн.

Обсуждая проект бюджета, депутаты обратили внимание, что в следующем году не предусмотрено финансирование социальных проектов горожан.

«Я предлагаю с учетом значимости программы поддержки социальных инициатив граждан посмотреть внимательно. Все-таки это очень важно, многие мероприятия в рамках этой программы очень полезны для города. На протяжении многих лет мы ни разу не пропускали финансирование, оно даже увеличилось. Я предлагаю 20 миллионов предусмотреть», - высказался заместитель председателя гордумы Иван Краснов.

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