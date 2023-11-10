Вадим Супиков провел общественные слушания о бюджете области

10.11.2023 | 15:00

В пятницу, 10 ноября, под председательством спикера регионального парламента Вадима Супикова состоялось обсуждение проекта закона «О бюджете Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В нем участвовали глава правительства области Николай Симонов, депутаты Законодательного собрания, министры, представители муниципальных образований, надзорно-контрольных органов, общественность.

Публичные слушания прошли на 36 площадках с использованием видео-конференц-связи.

Вадим Супиков напомнил, что за основу принят документ, прошедший «нулевое чтение» в правительстве. По его итогам проведена ревизия и оптимизация расходов, сохранено и при возможности увеличено финансирование госпрограмм и приоритетных проектов.

«Неизменным остается гарантированное исполнение всех социальных обязательств, включая поддержку семей с детьми, выплаты и льготы участникам спецоперации и членам их семей, охрану здоровья людей», - подчеркнул Вадим Супиков.

Министр финансов Любовь Финогеева доложила: прогнозируемый объем доходов региона на 2024 год составит 77,1 млрд рублей, расходов - 77,4 млрд, дефицит бюджета - 272,2 млн рублей.

В 2025-2026 годах соответственно доходы бюджета запланированы в объеме 73 млрд и 76,7 млрд рублей, расходы - 70,4 млрд и 74,1 млрд рублей; профицит - 2,6 млрд рублей ежегодно.

В документе обозначены основные направления расходов. Основные статьи - это первоочередные и социально значимые обязательства (73%).

На дорожный фонд запланировано 11%, на затраты капитального характера - 5%, на транспортное обслуживание населения - 3%.

Также в проекте бюджета прописаны поддержка региональных товаропроизводителей, социально-культурные мероприятия, вложения в сферу ЖКХ, природоохранная деятельность и другие статьи.

Жители области могли ознакомиться с документом на сайте Заксобра. От граждан поступили вопросы и предложения, часть их прозвучала на слушаниях. Так, речь шла о строительстве мусороперерабатывающего завода, развитии внутреннего туризма, поддержке молодых семей, социальных выплатах, строительстве и реконструкции дорог, возведении хирургического корпуса больницы в Кузнецке. Все они будут включены в протокол слушаний для направления губернатору области.

В заключение Вадим Супиков сообщил, что законопроект будет дорабатываться на заседаниях профильных парламентских комитетов. Его рассмотрение в первом чтении состоится 24 ноября, а окончательное утверждение запланировано на декабрь.