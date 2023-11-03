Пензенцы все чаще отказываются от наличных

03.11.2023 | 10:36

В Пензенской области в среднем у каждого жителя имеются 2 банковские карты. Об этом сообщили в отделении Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России.

На 1 июля в регионе было выпущено 2,8 млн карт - на 14,3% больше, чем на 1 июля 2022 года.

Пензенцы предпочитают расплачиваться безналом. Анализ операций показал, что оплата банковскими картами происходит в 13 раз чаще, чем снятие денег.

Операций безналичной оплаты с помощью карт за первые полгода стало больше на 15 млн (всего их было выполнено почти 125 млн).

Реагируют на тенденцию и предприятия, которые занимаются торговлей или работают в сфере услуг: количество установленных терминалов растет. Сейчас их более 28,5 тыс.