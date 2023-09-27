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Экономика

«Аквилон-Лизинг» вошел в топ-10 лизинговых компаний России

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В первом полугодии 2023 года пензенская компания «Аквилон-Лизинг» увеличила лизинговый портфель до 1 281 млн рублей (рост 20%), а также нарастила объемы нового бизнеса с различным оборудованием.

По итогам исследования «Эксперт РА», компания существенно улучшила свои позиции в сегменте оборудования для машиностроения и металлообработки.

Так, по объемам нового бизнеса в России «Аквилон-Лизинг» занял 18-е место (годом ранее - 34-е). По объемам нового бизнеса для МСБ в этом же сегменте он вошел в десятку лидеров и занял 9-е место (годом ранее - 27-е).

«Мы работаем с предприятиями в разных отраслях экономики и видим, как в нашей стране развивается собственная производственная и логистическая инфраструктура, появляются новые импортозамещающие производства, в частности машиностроительные и мебельные предприятия. А мы, в свою очередь, предлагаем удобные для бизнеса финансовые инструменты для реализации таких инвестиционных проектов», - отметил генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков.

ООО «Аквилон-Лизинг» было основано в 2006 году. Компания является одной из ведущих универсальных лизинговых компаний и в Приволжском федеральном округе занимает прочные конкурентные позиции во всех сегментах рынка этого вида услуг. Основные направления деятельности - лизинг оборудования, дорожной, строительной и другой спецтехники, автотранспорта, коммерческой недвижимости, а также возвратный лизинг.

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Источник — фото пресс-службы ООО «Аквилон-Лизинг»
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