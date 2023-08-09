В Пензенской области собрали первый миллион тонн зерна

09.08.2023 | 13:11

В среду, 9 августа, губернатор Олег Мельниченко сообщил о первом миллионе тонн зерна, собранном в Пензенской области.

Глава региона поздравил аграриев с результатом и подчеркнул: при этом убрана только четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами.

«Пензенская область удерживает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по средней урожайности зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность на текущий момент у нас составляет 42,3 ц/га», - констатировал Олег Мельниченко.

В 2023 году в Пензенской области цель - произвести не менее 2,8 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн сахарной свеклы, 626 тыс. тонн масличных, 295 тыс. тонн картофеля, 110 тыс. тонн овощей.

«Обеспечим всех жителей региона продуктами, а излишек отправим на экспорт», - сообщил губернатор у себя в Telegram.

Сейчас площадь обмолоченной пашни превышает 230 тыс. га. Аграриев ждет еще 840,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 324,5 тыс. га подсолнечника, 58,4 тыс. га сахарной свеклы, 21,7 тыс. га картофеля и 4,6 тыс. га овощей.